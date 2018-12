Samsung pourrait se lancer sur le marché du drone

Samsung prépare un drone à hélice repliable

De multiples dépôts de brevets depuis 2016

Source : Gizbot

Samsung semble intéressé à l'idée d'attaquer de nouveaux marchés comme celui du. Un dépôt de brevet enregistré aux Etats-Unis indique que le constructeur serait sur le point de proposer son propre appareil, dans un format légèrement différent de ce que proposent les acteurs déjà installés comme Parrot ou DJI.Selon les quelques informations présentes dans la documentation accompagnant le brevet, Samsung serait au travail sur un drone qui serait proposé comme un accessoire de la gamme de smartphonesPlus précisément, le drone de Samsung bénéficierait d'un bras équipé d'une, repliable dans le corps principal de l'appareil ou dans un logement spécifique au dessus de l'appareil, lui permettant d'être plus facilement transportable pour un utilisateur grand public qui souhaite réaliser de belles images lors d'un séjour. Le drone resterait de ce fait stable et simple à piloter lors des prises de vue.Il sera équipé en plus d'une caméra de différents capteurs comme des gyroscopes, un baromètre, une boussole et des capteurs à ultrasons, de température ou de lumière. Le drone sera pilotable depuis un smartphone et nul doute qu'un logiciel maison sera intégré et parfaitement adapté aux prochains smartphones de la marque. Il pourrait être également piloté par une tablette ou un PC.Samsung n'en est pas à son premieren la matière. Depuis 2016, la marque a déposé plusieurs dispositifs entre 2016 et aujourd'hui et 5 brevets pour la seule année 2018. Une preuve que le constructeur accélère son développement et pourrait rapidement mettre son drone à disposition du grand public.