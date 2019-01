Samsung Galaxy S9 : la mise à jour Android 9.0 Pie dégraderait sa batterie

Android 9.0 Pie, une bêta pourtant convaincante

Un retard à prévoir ?

a-t-il déployé la version stable d'un peu trop précipitamment sur ses vaisseaux amiraux? C'est à se poser la question au regard des dernières plaintes observées depuis la publication de la nouvelle mise à jour du système d'exploitation mobile de Google sur lesde la multinationale sud-coréenne. Car à en croire un journaliste de SamMobile , un problème de batterie serait survenu depuis.C'est simple : son S9 Plus a tout bonnement chuté de 10 à 5% en l'espace de quelques secondes seulement, sans qu'une application ne tourne en arrière-plan. Est-ce un cas isolé ? Non, visiblement. Un internaute membre de la communauté SamMobile aurait lui aussi fait face à une telle anomalie, qui pourrait se situer au niveau du calcul de l'autonomie.Pourtant, Android 9.0 Pie avait jusque-là récolté les louanges des bêta-testeurs, ravis à l'idée de voir leur modèle S9 ou S9 Plus disposer d'une bien meilleure autonomie qu'au préalable, comme certains utilisateurs Reddit le soulignent . Un léger bug entre la version bêta et la version finale est donc à envisager : de quoi contraindre Samsung à repousser la version finale sur l'ensemble de ses appareils mobiles ? C'est plausible.Car jusque-là, seuls quelques pays semblaient concernés par l'arrivée d'Android 9.0 Pie sur les Galaxy S9 et S9 Plus, que sont l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les Émirats arabes unis, les Pays-Bas et la Turquie. Une liste qui pourrait rester telle qu'elle encore quelques semaines, le temps que le leader de la téléphonie mobile ajuste son tir.