Plus précisément, c'est la version 25.25.31 beta des Google Play Services qui a été passée au crible. Au sein du code, Android Authority a ainsi pu observer de nouvelles lignes de code expliquant que ce module permet de "poursuivre vos tâches et accéder aux applications, médias et notifications sur tous vos appareils". Autre point : les notifications seront également synchronisées sur l'ensemble des appareils de l'utilisateur.

Au sein du code, Google référence ce module sous le nom "Handoff", en reprenant des fonctionnalités similaires à Apple Handoff. Dans l'écosystème d'Apple, Apple Handoff permet de commencer une tâche sur un appareil (iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch) et de la reprendre instantanément sur un autre terminal à proximité, connecté au même compte iCloud. La fonctionnalité utilise le Bluetooth Low Energy pour détecter les appareils et le Wi-Fi pour transférer les données, tout en assurant un chiffrement AES 256 bits pour la sécurité des échanges.