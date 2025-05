Depuis le temps qu’on en parle, on aurait presque fini par douter de son existence. Elle s’appelait d’abord « Continue from Phone ». Puis « Resume ». Et la voilà qui revient sous le nom de « Cross Device Resume », dans une version plus aboutie – et surtout montrée en public au cours de la Build 2025… avant que Microsoft ne décide de couper court et de faire disparaître toute trace officielle de l’exercice. Un aveu à demi-mot, qui confirme pourtant que l’éditeur avance bien sur un mécanisme de continuité entre téléphone et PC, inspiré du Handoff d’Apple, mais taillé pour le duo Windows-Android.