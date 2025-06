Apple a créé Swift en 2014 pour ses propres plateformes (iOS, macOS, watchOS, tvOS), mais le langage a depuis étendu son support à Windows et Linux. L'annonce récente de la création de l'« Android Working Group » au sein du projet Swift vise à faire d'Android une plateforme officiellement prise en charge. L'objectif principal de ce groupe est d'améliorer et de maintenir le support d'Android pour la distribution officielle de Swift, éliminant ainsi le besoin de correctifs non officiels ou de solutions tierces. Cela signifie que les développeurs pourraient bientôt utiliser un seul langage pour créer des applications natives sur les deux systèmes d'exploitation, réduisant ainsi les coûts et le temps de développement.

Le groupe de travail Android a des missions précises. Il s'attellera à optimiser les paquets Swift fondamentaux, tels que Foundation et Dispatch, afin qu'ils fonctionnent de manière optimale avec les idiomes Android. Il devra également déterminer les niveaux d'API Android et les architectures supportées pour l'intégration de Swift, et développer un système d'intégration continue incluant des tests pour Android. Un autre aspect crucial sera l'identification des meilleures pratiques pour lier Swift au SDK Java d'Android et pour empaqueter les librairies Swift avec les applications Android. Enfin, le groupe mettra au point des outils de débogage pour les applications Swift sur Android et assistera les développeurs tiers dans l'intégration de la compatibilité Android à leurs paquets Swift.