La transformation de Google Keep en application système implique qu'elle sera désormais pré-installée sur tous les appareils Android 16, rejoignant ainsi la famille des applications essentielles comme Google Phone, Contacts et le Play Store. Cette mutation reflète la place prépondérante qu'occupe désormais l'application dans la stratégie de Google. Cette promotion ouvre la voie à de nouvelles possibilités techniques. En tant qu'application système, Keep bénéficiera d'accès privilégiés à certaines zones de stockage interne et pourrait proposer des interactions plus sophistiquées avec le système d'exploitation.