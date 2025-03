La récente version bêta d'Android 16 a déjà enrichi l'application avec un système d'onglets permettant une meilleure gestion multitâche. Cette évolution s'avère particulièrement utile lorsque certaines commandes nécessitent un temps d'exécution prolongé.

D'autres améliorations sont en préparation, notamment le support d'applications graphiques via une fonction « Display » actuellement en développement. Des tests ont déjà montré des jeux comme Doom fonctionnant dans cet environnement. Google prévoit d'étendre cette fonctionnalité à tous les appareils Android suffisamment puissants avec l'arrivée d'Android 16 plus tard cette année. L'ajout du support audio et de l'accélération matérielle transformera potentiellement cette expérimentation en un outil véritablement productif.