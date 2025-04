Apple TV+ est en grave déficit et ses développeurs rivalisent d'ingéniosité pour rendre ce service de streaming plus attractif. Annoncée l'an passé, une application mobile en version Android a enfin vu le jour en février dernier. Elle vient tout juste d'être mise à jour et met plusieurs nouveautés intéressantes à disposition de ses abonnés. Toutefois, une fonctionnalité manque encore et toujours à l'appel.