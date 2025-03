Des contenus populaires, Apple TV+ en a à revendre. Les séries Ted Lasso, Severance, The Morning Show ou encore Silo, ont été particulièrement acclamées. Tout comme le film CODA qui a reçu un Oscar. Malgré tout, l'audience du service représenterait moins de 1% de l'ensemble du marché du streaming outre-Atlantique.

En France, l'offre d'Apple TV+ est facturée à 9,99 euros par mois contre 4,99€ à son lancement. L'entreprise a signé un accord avec Canal+ pour intégrer directement ses contenus sans surcoût au sein de tous ses abonnements.

Sans doute pour rectifier le tir, nous apprenions cet été qu'Apple n'excluait pas de suivre ses concurrents et d'envisager un abonnement moins cher soutenu par de la publicité.

En fait, selon The Information, c'est véritablement iCloud+ qui sauverait la mise à la division Services d'Apple. Apple Music+ ne serait que marginalement rentable puisque 70% des revenus seraient reversés aux artistes. Fitness+ ou Apple Arcade n'aurait que peu d'engagement et seraient principalement souscrits via l'offre groupée Apple One, réduisant davantage les coûts pour les utilisateurs…. et la marge pour Apple.