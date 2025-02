Pour cette application Apple TV sur Android, le constructeur californien ne réinvente pas la roue et propose une interface similaire à celle que l'on retrouve sur les iPhone et iPad. Le logiciel respecte néanmoins les guidelines en matière de design de Google pour ne pas perdre l'utilisateur et lui proposer une expérience visuelle se rapprochant des applications système Android. Une version adaptée aux tablettes est aussi disponible, dotée d'une interface compatible avec les écrans de grande taille.

Apple TV sur Android propose quatre onglets, avec la traditionnelle page d'accueil regroupant les dernières sorties, suggestions et la liste de lecture, synchronisée entre tous les appareils connectés au compte. On retrouve également un onglet de recherche pour découvrir les derniers programmes et une section pour les téléchargements.

Les fans de soccer US pourront enfin accéder aux différentes rencontres, diffusées en exclusivité sur Apple TV+ via un onglet dédié, en échange d'un abonnement supplémentaire pour accéder à l'ensemble de la compétition.

Apple ajoute par ailleurs à son application le support de la facturation via Google Play. Il sera donc possible de créer un compte, et de s'abonner directement depuis l'application mobile, sans en passer par un autre appareil. L'application Apple TV pour Google TV va aussi intégrer le système de facturation pour s'abonner depuis son téléviseur.