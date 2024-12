Apple TV+ propose plusieurs séries très populaires, notamment Ted Lasso, la géniale comédie imaginant un entraineur de football américain engagé pour entrainer une équipe anglaise de football sans rien comprendre des règles du ballon rond. On peut également citer Silo, une série de science-fiction dont la deuxième saison est en cours de diffusion, The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, ou encore For All Mankind, une dystopie sur la conquête spatiale qui fait partie des programmes les plus appréciés du service.

Apple TV+ a un catalogue bien moins fourni que ses concurrents, même si un week-end ne suffira pas pour tout voir. L'objectif d'Apple ici est de proposer un avant-goût des programmes, pour inciter ses nouveaux utilisateurs à passer à l'abonnement, avec une offre à 9,99€/mois sans publicité, afin de terminer la saison et de découvrir d'autres programmes. Apple TV+ aurait une base d'utilisateurs payants comprise entre 25 et 30 millions d'abonnés, à comparer aux plus de 280 millions d'utilisateurs de Netflix. Cette opération de communication tombe à pic pour tenter de faire gonfler ce chiffre, tout en vous permettant de passer un week-end au chaud devant la TV, sans débourser un centime.