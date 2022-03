Apple TV+ arrive sur le Player Pop de la Freebox

Après l'offre Canal+Series offerte pendant un an avec les offres Freebox Delta, Révolution et Pop, Free a décidé d'étoffer un peu plus la proposition de divertissement de son Player Pop. L'opérateur nous informe ce mardi, traditionnel jour des annonces, avoir intégré Apple TV+ sur le petit décodeur de poche, accessible à tous les abonnés Freebox qui en sont équipés, multi-TV compris.