Freebox Pop : le service Canal+ Séries offert pendant 1 an

C'est par le biais d'une courte vidéo de moins de 20 secondes diffusée sur les réseaux sociaux que le trublion des télécoms a annoncé la gratuité de Canal+ Séries pour ses abonnés Freebox Pop au cours d'une période de douze mois. Dans la séquence en question, on y voit notamment quelques extraits de la série française On The Verge avec l'actrice Julie Delpy.