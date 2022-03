Apple TV+ passe à la vitesse supérieure pour étoffer son catalogue avec de nombreuses productions prévues pour 2022

Tim Cook, le CEO d'Apple, a tout d'abord rappelé que les films Apple TV+ avaient été particulièrement appréciés dans les festivals et dans les cérémonies les plus prestigieuses.

On peut citer Coda, le remake américain de La Famille Bélier qui a gagné le Grand Prix du jury au festival du film indépendant de Sundance et qui a été nommé trois fois aux Oscars 2022, dont une nomination dans la catégorie « meilleur film ».

La firme américaine souhaite donc continuer sur sa lancée. Certes, son catalogue, composé uniquement de productions originales, est loin d'être aussi étoffé que ses concurrents directs que sont Netflix , Amazon Prime Video et Disney+ . Mais Apple TV+ souhaite davantage s'orienter vers le cinéma et a signé des partenariats en tout genre pour attirer les plus grands talents d'Hollywood sur sa plateforme, et pas des moindres.

Alfonso Cuarón, Antoine Fuqua, Dakota Johnson, Oprah Winfrey, Will Smith, Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer ou encore Bill Murray seront ainsi les têtes d'affiche des futurs films Apple TV+ durant cette seule année 2022.