Google TV débarque sur votre iPhone

L'application est divisée en trois onglets : « Highlights », « For you », et « Your stuff ». Le premier permet de découvrir un flux quotidien personnalisé d'actualités, de critiques et autres informations sur les contenus. L'onglet « Pour Vous » permet de retrouver des recommandations personnalisées pour votre prochaine séance de binge-watching, et le dernier recense les listes créées par l'utilisateur.