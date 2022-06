Google veut que le Play Store ne soit composé que d'applications

Avec l’application Google TV, le géant américain veut proposer une expérience utilisateur optimale, facilitant ainsi, entre autres, les recommandations de contenus. Quoi qu’il en soit, et comme nous l’évoquions déjà au mois de mars dernier, il est de plus en plus clair que Google souhaite faire de son Play Store un lieu virtuel constitué uniquement d’applications. Il ne serait donc pas étonnant de voir les quelques rubriques restantes s'évaporer prochainement…