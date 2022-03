Clap de fin pour Google Play Films et TV

Pour autant, la firme de Mountain View a précisé à cette occasion que cette section « Films et TV » serait à présent hébergée sur l’application Google TV, accessible via les Smart TV compatibles ou encore le Chromecast . Ainsi, c’est ici que vous pourrez désormais faire l’acquisition de vos contenus vidéo, l’application étant autrefois justement nommée Play Films et TV. Mais soyez rassurés, les différents contenus que vous avez pu acquérir avant la date butoir resteront bien évidemment vôtres, via l'application Google TV.