Shepard_Daillec

Au delà de l’aspect esthétique ce sera peut etre un vrai plus pour la durée de vie des appareils : le risque de décollement du film de protection de l’écran central devrait être fortement diminué. Actuellement, selon l’usage, au bout d’un an et demi ou deux, il commence à se décoller et il n’est remplaçable qu’au prix fort (entre 300 et 400 euros à ce que j’ai pu voir), chez Samsung. J’ai eu le cas sur le 2 et sur le 5 que j’utilise actuellement, c’est d’autant plus frustrant que le hardware est la batterie fonctionnent encore comme au premier jour.