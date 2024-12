À cette contre-performance, plusieurs raisons s'additionnent. En effet, si les Galaxy Z Flip 6 et Fold 6 sont d'une qualité exemplaire, difficile pour les détenteurs d'un modèle d'une ou de deux générations précédentes de basculer vers les smartphones lancés cet été. À l'instar de tous ceux qui n'ont pas basculé de l'iPhone 15 vers l'iPhone 16, difficile pour les férus de high-tech ayant déjà un Galaxy Z Flip 5 de basculer vers la génération suivante.

De plus, voilà quelques années déjà que le smartphone pliant se fait plus accessible, et nombreux sont les curieux à avoir franchi le pas, avec plus ou moins de satisfaction à l'arrivée. Évidemment, il reste encore des utilisateurs à convaincre de troquer leur smartphone « standard » contre un smartphone pliant, mais le marché semble avoir du mal à évoluer. À cela s'ajoute un côté « fragile » qui colle à la peau des smartphones de ce type, avec des charnières encore et toujours pointées du doigt.

Aussi, à en croire certains analystes, le marché du smartphone pliant afficherait une certaine stagnation, avec des livraisons qui devraient même reculer en 2025, du côté de chez Samsung, mais aussi des autres constructeurs ayant investi le secteur. À voir maintenant si les smartphones pliants à trois écrans (un modèle signé Samsung est d'ailleurs attendu pour 2025) sauront faire regonfler l'intérêt envers ce secteur si particulier.