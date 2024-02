Samsung piétine et ne sait plus comment innover avec ses smartphones pliants

Car un leak de Samsung montre que, pour la sortie du Galaxy Fold 6, bien peu d'innovations sont à attendre par rapport au 5, déjà loin d'être révolutionnaire. Le design est pratiquement le même, si ce n'est que les angles sont moins arrondis, que les faces sont plus plates. Les dimensions également évoluent, mais ne vous attendez pas à une révolution : on passe ainsi de 154.9 x 129.9 x 6.1mm quand déplié à 153.5 x 132.5 x 6.1mm. Il restera donc l'un des smartphones pliants les plus épais du marché. Ses specs non plus n'évoluent pas vraiment : les caméras et la batterie sont les mêmes, tout comme le taux de rafraîchissement. Du point de vue des améliorations, seule la ram qui passe de 12 à 16 GB, et un écran mieux protégé sont réellement notables.