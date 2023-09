HONOR dévoile le Magic V2, le smartphone pliant qu'on attendait tous

Si les smartphones pliants se suivent et se ressemblent, avec quelques évolutions plutôt en douceur chaque année, HONOR vient mettre un coup de pied dans la fourmilière en présentant le modèle au format livre le plus fin et léger jamais vu une fois plié. C'est bien simple, nous l'avons essayé, et il est plus compact et léger dans la poche que l'iPhone 14 Pro (avec sa coque) que nous utilisons au quotidien.