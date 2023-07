Honor Magic V2 : enfin dévoilé, le smartphone pliant qui va plier tous les autres ?

Bel écran pliant, dalle externe soignée, charnière bien pensée et impressionnante finesse du châssis sont les principaux atouts de ce Magic Vs. La puissance de calcul procurée par le Snapdragon 8 Gen 1+ est très bonne et elle suffira pour accomplir la totalité des tâches qu’on lui confiera.

L’autonomie s’avère correcte et l’on apprécie la charge rapide rendue possible par la fourniture d’un bloc d’alimentation 66 watts (coucou Apple et Samsung). Même s’il ne rivalise pas avec les ténors du marché en matière photographique — ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on lui demande — le Magic Vs s’en tire avec les honneurs. Cela nous semble être la moindre des choses pour un produit vendu 1 599 euros.

Peut-on conseiller le Magic Vs ? Oui, si l'on accepte de payer un tel prix pour un smartphone capable aussi de remplacer une tablette. À configuration égale, le Z Fold4 de Samsung est 120 euros plus cher, mais dispose d'une interface plus aboutie, de la compatibilité avec un stylet et d'une caméra dissimulée sous l'écran…