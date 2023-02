On a pris en main le Magic Vs d’Honor, un smartphone pliable très prometteur !

Plus grand et plus fin que le Z Fold4

En cela, il ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold4 de Samsung… sans lui être totalement identique. Il est, en effet un poil plus grand que son aîné et surtout moins épais : 12,9 mm plié et 6,1 mm déplié, contre 15,8 mm et 6,3 mm pour le Z Fold4.