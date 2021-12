Le premier smartphone pliant de Honor se montre en images !

Côté caractéristiques, on parle déjà d'un écran intérieur de 8 pouces proposant une définition de 2200 x 2480 pixels (la fréquence de rafraîchissement demeure inconnue). À l'avant, on remarque que l'écran est dépourvu de découpe. On peut en conclure que la caméra est soit totalement absente, soit intégrée sous la dalle.

Selon Gizmochina, le smartphone serait équipé d'un processeur 8 cœurs doté d'un Cortex A-77 cadencé à 3.13 GHz, de trois cœurs A-77 cadencés à 2.54 GHz et de quatre Cortex-A55 cadencés à 2.06 GHz. Des caractéristiques qui répondent exactement à ce que propose le SoC Kirin 9000 de Huawei mais qui, vous l'imaginez du fait de l'embargo étasunien, ne peut sortir du territoire chinois. Si le Honor Magic Fold venait à être commercialisé à l'international, nul doute que le constructeur opterait pour une puce signée Qualcomm ou MediaTek.

Du reste, l'appareil serait configuré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On parle aussi d'une batterie de 4 500 mAh (avec « recharge rapide », sans plus de précision), et d'un module photo principal de 108 mégapixels.