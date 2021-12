OPPO publie une photo de son smartphone pliant Find N

Le constructeur chinois est loin d'avoir tout dit à propos de son futur smartphone pliant. Présenté uniquement de profil, il laisse entrevoir une épaisse charnière, et une philosophie qui rappelle immédiatement celle du Samsung Galaxy Z Fold 3 — qui s'ouvre comme un livre pour devenir une tablette .

On observe également la présence d'au moins trois capteurs photo, qui devraient se présenter à la verticale sans se montrer trop proéminents.

Dans le billet qui accompagne cette première image, on apprend que le Find N est le fruit de quatre ans de recherche et développement, et que six prototypes ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Aussi, OPPO déclare qu'un smartphone pliant doit être aussi agréable à utiliser fermé qu'ouvert — ce qui est loin d'être le cas actuellement sur ce marché.

Des promesses alléchantes, sur lesquelles on en apprendra davantage la semaine prochaine lors du Inno Day d'OPPO, qui signera donc le lancement de ce nouveau produit de rupture pour le constructeur.