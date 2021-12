Honor tease son premier smartphone pliant

Selon des rumeurs relayées par The Elec, cet Honor Magic V pourrait être équipé d'un écran pliant de 8,03 pouces accompagné d'une seconde dalle de 6,45 pouces sur la partie extérieure. Son design s'apparenterait donc à celui du Samsung Z Fold . Il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à l'annonce des caractéristiques, et surtout du prix qui pourrait être relativement élevé.