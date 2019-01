Galaxy S10, S10 Plus et S10 Lite : une nouvelle fuite confirmerait leurs caractéristiques

Plusieurs sources concordent

Le rendez-vous est pris

L'attente autour du Samsung Galaxy S10 et de ses déclinaisons est palpable : chaque semaine, de nouvelles spéculations pointent le bout de leur nez, nous dévoilant, sans confirmation officielle de la multinationale sud-coréenne, les potentielles caractéristiques de ses prochains. Cette fois-ci, c'est du côté du site indien CompareRaja qu'il faut se tourner, lequel cite une source fiable proche du dossier.Ladite source leur aurait alors confirmé la présence du trou dans l'écran en haut à droite du téléphone. Le Galaxy S10 Plus, de son côté, s'équiperait d'un double capteur photo, toujours placé du même côté. Le média est aussi en mesure de confirmer la taille des trois versions, toujours d'après sa source : 5,8 pouces pour le S10 Lite, 6,1 pouces pour le S10 et 6,4 pouces pour le S10 Plus.Au même titre que leur batterie respective. Dans le même ordre : 3100 mAh, 3500 mAh et 4000 mAh. Autant d'éléments avancés par leIce Universe, le 4 janvier 2019, sur le réseau social Twitter . Les deux plus grands formats auraient quant à eux le droit à quatre coloris : noir, blanc bleu et vert, tout comme le S10 Lite, qui bénéficierait en plus d'une version en jaune, selon les marchés.Pour rappel, lecoréen devrait organiser une conférence spéciale entièrement dédiée à la présentation de son nouveau fleuron, le 20 février 2019 . Date à laquelle la firme pourrait également dévoiler son smartphone pliable abouti . Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute la communauté de la téléphonie mobile.