Samsung tease son smartphone pliable sur les murs parisiens

La campagne de communication autour du smartphone pliable a débuté

Source : Techradar

C'est la France, et plus précisément les murs parisiens, qui ont été choisis pour accueillir une grosse affiche déployée par. Sur ce poster géant situé sur la Place de la Concorde, un message rédigé en hangeul (l'alphabet coréen) apparaît sur toute la façade du bâtiment. Bien évidemment, il s'agit d'une phrase pour teaser l'annonce tant attendue qui aura lieu dès le mois de février.Ainsi, il est possible d'y lire : «». Plus loin, la date du 20 février 2019 est clairement évoquée. Ainsi que nous l'évoquions il y a quelques jours , c'est ce jour-là que la multinationale a décidé d'organiser sonà San Francisco. Si la marque n'a encore rien officialisé à ce sujet, nous devrions aussi assister à la présentation de la gamme Galaxy S10 durant cet événement très attendu.devrait aussi en profiter pour lever le voile sur. Durant le CES 2019 de Las Vegas, la firme avait déjà confirmé que ce mobile sortirait au cours du premier semestre de cette nouvelle année. Pour suivre la conférence de presse du 20 février, il faudra vous rendre sur le site web de la marque.