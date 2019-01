Samsung : un Galaxy S10 Lite aperçu sur Geekbench

Un numéro de modèle qui concorde

Des résultats décevants, mais...

Les stars du début de l'année 2019 approchent à grand pas : les versions du nouveau Galaxy S10 de la multinationale sud-coréenne fermement attendu par le monde entier, devraient vraisemblablement débarquer sur le marché au cours des prochains mois. D'ici-là, les rumeurs à leur sujet ne manquent pas de fleurir sur la toile, tout comme leur passage sur les plateformes de benchmark.Le dernier en date aurait d'ailleurs eu lieu sur Geekbench, mettant ainsi en exergue. Pour rappel, selon le Roland Quandt , ce dernier prendrait le numéro de série G970U aux États-Unis et SM-G970F en Europe. Or, le premier apparaît justement en face de l'onglet « nom du modèle », d'après la fiche résultat publiée par Geekbench Par ailleurs, la version américaine se distinguera de l'européenne, puisquen'y intégrera pas les mêmes processeurs : Exynos 9820 , fabriqué en interne, pour le Vieux Continent,pour le pays de l'Oncle Sam. Ici, ce sont donc les performances du SoC de Qualcomm qui ont été testées, si l'on se réfère une fois de plus au nom de code G970U.Concrètement, le Galaxy S10 Lite atteindrait les. Des résultats somme toute moyens au regard des tests déjà effectués par Geekbench , les scores du Snapdragon 855 atteignant plutôt 3 150 en single-core et 9 700 en multi-core.Un élément de réponse pourrait justifier ce bilan contrasté : l'utilisation d'un modèle non-abouti et loin d'être optimisé.