Xiaomi lève le voile sur une nouvelle techno de capteur d'empreintes dans l'écran

Une technologie plus rapide, plus sûre et surtout plus pratique

Une technologie appliquée au Xiaomi Mi 9 ?

L'ère duaura contraint les constructeurs de smartphones à se montrer inventifs pour gommer au mieux les larges bordures que l'on trouvait, il y a encore quelques années, au-dessus et au-dessous des écrans de nos mobiles. Mais au-delà des encoches et de leur infinie variété de formes (pleine taille comme sur l 'iPhone X , réduite ou en forme de goutte d'eau), ou encore des orifices percés à même la dalle LCD ou OLED, la question dereste au cœur des débats, et ce, en dépit des progrès de la reconnaissance faciale sur les appareils haut de gamme.De plus en plus positionnés sous l'écran pour une plus grande praticité, ces capteurs comportent encore certains défauts.assure les avoir éradiqués avec sa nouvelle technologie.C'est du moins ce qu'argue le constructeur chinois, promettantet de fiabilité. La technologie mise au point par Xiaomi permettrait ainsi(tandis que les systèmes proposés par certains concurrents nécessitent souvent qu'on s'y prenne à plusieurs fois).La firme assure, par ailleurs, qu'elle sera en mesure d'occupersur l'écran de ses futurs smartphones. Jusqu'à présent, sur la plupart des mobiles disposant d'un capteur d'empreinte sous l'écran, il fallait veiller à placer son doigt en une zone bien définie et parfois restreinte. Voilà qui pourrait donc changer, tout du moins chez Xiaomi.Reste à savoir sur quel smartphone celui que l'on surnomme souvent l'Apple chinois pourra dispenser cette bonne parole. Neowin table pour sa part sur le Xiaomi Mi 9, sans s'avancer plus sur le terrain des spéculations.Pour rappel, au sein du catalogue Xiaomi, seuls les Mi 8 Pro et Mi 8 Explorer Edition comportent à l'heure actuelle. Le Mi Mix 3 , nouveau flagship de la marque annoncé fin octobre, se contente pour sa part d'un capteur d'empreintes positionné à son dos.