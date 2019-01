Samsung : les Galaxy M arriveront d'abord en Inde (pour contrer Xiaomi)

Les Galaxy M à l'assaut du marché indien

Des smartphones conçus pour concurrencer frontalement Xiaomi

Source : TechCrunch

L'est le nouvel eldorado pour les constructeurs de smartphones. Le deuxième pays le plus peuplé au monde est un réservoir potentiel de nouveaux clients. Mais le marché est compliqué, le revenu mensuel d'un citoyen étant bien plus faible que dans d'autres pays comme la Chine. Apple s'y est déjà cassé les dents avec ses iPhone bien trop onéreux, boudés par les clients.Samsung espère relever le défi avec une toute nouvelle gamme de smartphones baptisée. Les M10, M20 et M30 seront des appareils équipés d'une puce Exynos 7885 et de 4 Go de mémoire vive. Ils bénéficieront d'un écran Infinity-V, proposant une large surface d'affichage et une encoche minimale en goutte d'eau, entourant le capteur photo avant.Les visuels promotionnels publiés avant l'heure par la version indienne d'Amazon évoquent quelques fonctionnalités mises en avant par le constructeur. Les Galaxy M embarqueront unavec un capteur grand angle à l'arrière et une recharge «», en plus d'unevantée par Samsung. Un capteur d'empreintes est également présent au dos pour l'identification.Les Galaxy M sont très importants pour Samsung. Le constructeur coréen a perdu sa première place dans le pays au profit deet de ses téléphones proposant une belle qualité de fabrication pour des tarifs tirés vers le bas. La marque a d'ailleurs fait construire une usine dédiée à la production de ces modèles près de New Delhi afin de répondre aux exigences des autorités locales.Pour contrer son rival, Samsung devrait proposer ses derniers modèles à partir de 140 €, une fourchette de prix médiane en Inde pour l'achat d'un smartphone. Ils seront disponibles dès leen exclusivité dans le pays, à la fois sur le site officiel du constructeur et sur Amazon. Samsung n'a pas encore communiqué sur un lancement international des Galaxy M.