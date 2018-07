Apple n’est pas à la fête en Inde

Halfpoint / Shutterstock.com

Apple, seulement 2 % de parts de marché en Inde



16/07/2018

On a beau s'appeler Apple... quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Notre entame est certes un peu réductrice, mais elle est le symbole de l'échec que subit l'entreprise américaine depuis son arrivée sur le marché indien, qui est tout de même le troisième plus gros au monde concernant les ventes de mobiles. Au premier semestre de cette année 2018, Apple n'a pas franchi la barre du million d'appareils vendus en Inde, et reste minoritaire dans un pays qui est porté par une franche croissance notamment au sein de la classe moyenne.En 2017, Apple n'a vendu que 3,2 millions d'iPhone en Inde. Se faisant, la firme ne capture que 2 % du marché indien, loin de ses concurrents Samsung et Xiaomi, alors que Tim Cook, son PDG, s'était dit «» au moment d'évoquer l'activité de son entreprise en Inde, puisque pour le premier trimestre 2018, elle a vu son chiffre d'affaires progresser de 20 % par rapport à l'année précédente.Pourtant, Neil Sha, directeur de recherche chez Conterpoint, l'affirme : «» des chiffres de l'année dernière.Si Apple a commencé à fabriquer des iPhone en Inde, de façon à baisser les prix sur ce marché local, cette stratégie s'avère pour l'instant être un échec et le coût des mobiles de la marque reste bien trop élevé pour les bourses indiennes.Et pour ne pas arranger ses affaires, Apple a perdu trois cadres dirigeants majeurs en Inde ces dernières semaines. Selon Saritha Rai, de Bloomberg , l'un des trois partants a dévoilé que l'équipe de vente indienne de la firme de Cupertino est en pleine restructuration. Apple a encore du boulot en Inde...