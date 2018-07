OnePlus devance Samsung et devient leader du marché Indien

Abhisheklegit / Shutterstock.com

OnePlus décolle, Samsung s'affole

2018, l'année OnePlus ?

Test du OnePlus 6 Fidèle au mantra "Never Settle", le OnePlus 6 se veut être le smartphone qui apporte le meilleur de ce qu'attendent les utilisateurs, sans le superflu

Modifié le 31/07/2018 à 12h12

Selon une récente analyse du marché indien des smartphones, menée par Counterpoint Research, ce deuxième trimestre 2018 marquerait un tournant pour la marque OnePlus.En effet, pour la première fois de son histoire, OnePlus aurait réussi à devenir leader sur le segment de la téléphonie haut de gamme en Inde, s'accaparant ainsi pas moins de 40 % de parts de marché, et dépassant de ce fait le géant coréen, Samsung, relégué pour l'occasion à la seconde place, avec « seulement » 34 % de parts de marché.Apple, quant à elle, enregistrerait ses plus faibles chiffres dans cette partie du monde, avec moins de 14 % de parts de marché.La raison de ce changement ? Un OnePlus 6 ayant rencontré un très grand succès dans le pays, tandis que les ventes du Galaxy 9, par rapport au Galaxy 8, auraient chuté de près de 25 %.Le OnePlus 6 a été, et est encore, un énorme succès commercial. Il y a peu, OnePlus indiquait d'ailleurs en avoir vendu 1 million d'unités dans le monde, en seulement 22 jours.OnePlus est également la marque ayant connu la plus forte croissance dans le secteur de la téléphonie mobile haut de gamme, avec une augmentation de pas moins de 446 % durant le second trimestre de cette année.En Inde, OnePlus, Samsung et Apple dominent le marché et représentent à eux seuls, près de 90 % des mobiles vendus dans le pays.