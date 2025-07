Dans le secteur du smartphone pliable en 2025, il reste un grand acteur encore à la traîne : Apple. On sait en effet que le géant du smartphone est en retard, et ne devrait sortir son tout premier iPhone pliable qu'en 2026, quand son rival Samsung lui en est déjà à la septième génération avec ses Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Mais si Apple est un peu lent, la marque devrait par contre se remplir les poches avec son nouveau produit.