Il s'agit ici d'un choix subtil de la part d'Apple. Car le géant américain cherche tout de même à créer une différence entre l'iPhone 17 et le nouvel iPhone 17 Air, au bénéfice de ce dernier, afin d'attirer le plus possible l'attention dessus. Ainsi, au-delà de sa finesse, l'idée est de le rapprocher le plus possible des meilleurs appareils que sont les iPhone Pro.

Pour ce faire, au lieu de jouer sur la puce, Apple devrait plutôt utiliser la RAM comme variable. Car toujours selon Jeff Pu, l'iPhone 17 de base devrait souffrir de la comparaison, étant le seul modèle qui gardera une RAM de 8 Go, alors que les trois autres déclinaisons adopteront elles toutes une RAM de 12 Go.