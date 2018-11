Les impressionnantes specs du Xiaomi Mi 9 dévoilées

De quoi rivaliser avec les smartphones d'Apple et Samsung

Un nouveau modèle qui devra faire mieux que son prédécesseur

C'est le site Gizchina qui dévoile les informations de sources proches des chaînes de production. Il est impossible de vérifier la véracité de ces détails, donc il faut bien évidemment les prendre avec des pincettes en attendant une confirmation de la part deAinsi, ledevrait sortir au cours du premier semestre 2019, en Chine pour commencer. Il serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8150 (équivalent d'un Kirin 980), qui est le successeur du Snapdragon 845. Le smartphone posséderait 6 à 8 Go de RAM.Ce n'est pas terminé puisque le Mi 9 embarquerait, ce qui serait une grande première pour un appareil de la marque. Le capteur principal devrait être un IMX586 de chez Sony, avec 48 mégapixels au compteur. Le lecteur d'empreintes se situerait sous l'écran et il possédera une coque étanche (protégé de l'humidité et de la poussière), ainsi que la technologie de recharge sans fil.L'annonce du Xiaomi Mi 9 aura lieu en tout début d'année prochaine. La sortie se fera peu de temps après. Le géant chinois aura à cœur de consolider son excellente année 2018 et ses 100 millions de smartphones vendus dans le monde.