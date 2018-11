OnePlus 6T : Poco, la filiale low-cost de Xiaomi, trolle sur Twitter

« Faites le calcul »



L'un des tweets publiés par Poco. © Twitter

Embarquant une meilleure batterie, le même processeur et disposant d'un port jack tout en étant vendu moins cher : il est clair que ledispose de certains avantages pour lui.Dans une série de cinq tweets , le compte Twitter officiel de Poco s'est attardé à démonter point par point les spécificités techniques du OnePlus 6T. Du moins, les points qui penchent à son avantage.Car s'il est proposé à 339€, le Pocophone F1 fait l'impasse sur un écran OLED disposant d'un lecteur d'empreintes sous l'écran, ainsi que d'un design tout en verre et aluminium au profit d'un dos en plastique. De plus, le téléphone low-cost est actuellement privé de lecture de contenus vidéo en HD. Un impair qu' une future mise à jour viendra corriger sous peu.Bref, un bon gros coup de com' à l'ancienne, qui n'est pas sans rappeler celui de Huawei qui, aux acheteurs des iPhone XS, avait distribué gratuitement des batteries portables en leur glissant «».