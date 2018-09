Huawei poursuit le troll-marketing et distribue des powerbanks aux fans d’Apple

« Voici une batterie portable, vous en aurez besoin »

Un coup de com' visiblement payant

Vendredi 21 septembre sortaient officiellement les nouveauxd'Apple. Un événement qui, comme chaque année, fait se créer d'importantes files d'attente devant les Apple Store du monde entier.Cette année,a décidé de rendre l'attente moins pénible pour les badauds en manque de technologie de pointe.Devant l'Apple Store de Singapour, une armée d'employés de Huawei a distribuéaux personnes faisant la queue devant la boutique.», pouvait-on lire sir l'enveloppe tendue aux fans de la Pomme.Un énième troll qui s'additionne à de nombreux autres de la part de Huawei qui, rappelons-le,Mais Huawei n'est pas le seul à s'être moqué ouvertement des tarifs prohibitifs des appareils Apple. Xiaomi a pour sa part conçu des packs contenant un Mi 8, un Mi Notebook Pro, un casque Bluetooth et un bracelet connecté Mi Band 3, pour un tarif identique aux iPhone XS.À 80$ la batterie, on espère que la blague aura permis à Huawei de rameuter quelques clients vers ses produits.Selon le site singapourien Mothership, de nombreux clients ont décidé de suivre les équipes Huawei pour se rabattre vers les téléphones de la marque.Enfin, rappelons que Huawei devrait dévoiler son très attendulors d'un événement londonien le 16 octobre prochain. Un téléphone qui devrait, on l'imagine, disposer d'une autonomie très solide.