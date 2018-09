Twitter : Huawei trolle Apple et vante les mérites de sa prochaine gamme Mate 20

Huawei versus Apple : la bataille ne fait que commencer

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 septembre 2018



Huawei attendu au tournant

La grande-messe annuelle de la marque à la pomme, tenue le mardi 12 septembre à 19 heures, a été le théâtre d'annonces importantes : de l' iPhone XS à la version XS Max en passant par le petit frère XR et une nouvelle variante de sa montre connectée Apple Watch , les fans ont été gâtés. En réalité, rien de très surprenant au vu des multiples et incessantes fuites survenues durant les semaines précédant l'événement.Mais surtout, ce grand rendez-vous ô combien symbolique pour la firme de Cupertino a été marqué par un petit pique tout droit venu de Chine, citons. La compagnie de l'Empire du Milieu, dont les chiffres de vente au second trimestre 2018 lui ont permis de chiper la seconde place à Apple au classement des parts de marché , s'est en effet fendu d'un tweet qui en dit long sur sa vision actuelle des choses.En clair, Huawei tient tout bonnement à remercier l'un de ses concurrents direct de commercialiser des produits toujours plus identiques. Et de teaser au passage l'arrivée prochaine de ses appareilset. Dans les faits, la firme asiatique n'a pas totalement tord, bien qu'ait tout de même perfectionner ses nouvelles versions sans pour autant les révolutionner.L'iPhone XS se distingue véritablement de son prédécesseur par son nouveau SoC Bionic A12 gravé en 7 nm, 15 % plus performant que l'A11, et doté d'une carte graphique plus efficace de 50 %. Plusieurs autres caractéristiques ont certes subi des améliorations, mais pour le moins secondaires : certification IP68, double carte SIM, capture vidéo en HDR jusqu'à 30 images par seconde, puce NFC améliorée, Face ID plus rapide ou encore un meilleur traitement des photos grâce à l'intelligence artificielle.L'iPhone XS a été commercialisé au même prix que l'iPhone X lors de son lancement, à savoir 1159 euros pour la version 64 Go. Huawei, de son côté, attendra le 16 octobre prochain pour officialiser ses versions Mate 20 et Mate Pro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses détracteurs l'attendent au tournant : critiquer Apple comme il l'a fait le contraint quelque peu à présenter des appareils bien plus performants que les autres. Son nouveau et plus qu'attendu SoC Kirin 980 devrait en tout cas faire son effet...