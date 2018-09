Apple Watch Series 4 : écran plus grand et nouvelles fonctionnalités fitness

WatchOS 5 le 17 septembre

L'Apple Watch « Series 4 » apporte deux changements significatifs au design. L'écran rogne sur ses bords, offrant une plus grande surface d'affichage là où les modèles précédents cachaient sa taille assez réduite par la technologie P-OLED aux noirs infinis. Entre 32% et 35% d'affichage en plus sont exploités par les applications et de nouvelles façades de montre offrant jusqu'à huit complications ou des animations (eau, feu... On vous laisse juge de leur bon goût).Les deux nouveaux modèles affichent des tailles de 40 et 44 nm, contre 38 et 42 nm précédemment. La compatibilité avec les bracelets existants est maintenue sur les nouveaux modèles.Le dos de la montre évolue avec un nouveau capteur de rythme cardiaque recouvert de céramique sur tous les modèles. Le dos n'est plus en métal mais en cristal de saphir, permettant, selon Apple, une meilleure réception. La couronne digitale bénéficie désormais d'un retour haptique.A l'intérieur de la montre, la nouvelle puce S4 intègre une architecture double coeur et 64 bits, offrant un doublement des performances. De nouveaux accéléromètre et gyroscope permettent à l'Apple Watch Series de détecter une chute, et de contacter automatiquement les secours. Le nouveau capteur cardiaque est capable de mesurer plus précisément un rythme cardiaque trop lent ou irrégulier en tâche de fond. Un électrocardiogramme est désormais intégré, utilisant des électrodes reliées à la couronne numérique. Les données sont stockées dans l'application Santé et peuvent être partagée à votre médecin sous forme d'un PDF.L'autonomie, comme on pouvait s'y attendre, n'évolue pas. Apple parle toujours d'une durée "all day" de 18 heures en moyenne.L'Apple Watch Series 4 est disponible en version aluminium (argent, gris sidéral et or), ou acier, avec une nouvelle couleur or qui vient compléter les modèles argent et noir. Les modèles commencent à 429 euros pour la version GPS en 40 mm (ou 459 euros en version 44 mm), et 529 euros pour la version cellulaire (559 euros en version 44 mm). Apple maintient l'Apple Watch Series 3 à 279 dollars au catalogue. Nous mettrons prochainement cette actualité à jour avec les prix en euros. La nouvelle Apple Watch pourra être précommandée le 14 septembre.Apple annonce également la disponibilité de WatchOS 5, qui équipe logiquement les nouveaux modèles. Présenté à la WWDC en juin dernier, WatchOS 5 apporte de nouvelles fonctionnalités de fitness. Les exercices s'enrichissent de nouvelles activités comme la randonnée ou le yoga, automatiquement détecté. Les coureurs bénéficient d'informations sur leur rythme et la cadence de leurs pas.L'app Podcasts est enfin portée sur l'Apple Watch, tandis que les développeurs d'applications tierces bénéficient de nouvelles API qui devrait permettre le portage complet de leurs clients alternatifs (Overcast, Pocket Casts...) sur la montre.Côté communication, on note l'arrivée d'une fonction Talkie Walkie. Siri adopte le « machine learning » pour proposer des informations proactives, et les notifications s'enrichissent avec l'arrivée des notifications groupées par application (comme dans iOS 12) et l'intégration de nouveaux services comme Yelp (réservations), Qantas (information de vols) ou PayByPhone (stationnement). WatchOS 5 sera disponible pour les Series 1, 2 et 3 le 17 septembre.Nous mettrons cette actualité à jour au fil des informations reçues.