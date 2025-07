Google Gemini change radicalement de Google Assistant et s'avère bien plus efficace autant pour répondre à toutes vos questions que pour converser. Et bonne nouvelle, cette IA est dorénavant compatible avec les montres connectées de Samsung, à une condition toutefois. Ne vous précipitez donc pas pour l'installer, vous risqueriez d'être déçu si le système d'exploitation de votre montre n'est pas à jour.