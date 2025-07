Gemini peut être activé de plusieurs manières simples et rapides : par la commande vocale « Hey Google », un appui long sur le bouton latéral de la montre, ou encore via son icône d'application dédiée. Toutefois, Gemini n'apparaît désormais plus systématiquement dans les premiers éléments du lanceur d'applications, mais reste facilement accessible depuis une vignette (Tile) ou via une complication intégrée au cadran de la montre. Ces deux dernières options apparaissent sous les noms « Google » ou « Google Digital Assistant » dans les menus dédiés.

L’interface utilisateur bénéficie également d'une esthétique améliorée grâce à la conception Material 3 Expressive, avec notamment un bouton microphone placé en bas de l'écran, facilitant les interactions rapides.