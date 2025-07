L'ambition de Google est claire : rendre l'interaction avec votre montre aussi simple qu'une discussion. Fini les phrases robotiques et les commandes répétées. Pour activer Gemini, un appui long sur le bouton latéral ou le classique « Hey Google » suffit désormais à lancer une conversation fluide.

Cette évolution transforme radicalement l'usage de la montre au quotidien. Vous cuisinez et avez les mains prises ? Demandez directement : « combien de temps dois-je rôtir ces légumes et à quelle température ? ». L'assistant peut aussi effectuer des actions plus élaborées, comme « résume mon dernier courriel d'Émilie » ou encore retenir une information pour vous, telle que « je me suis garé au niveau 4, place 27 ». Si toutes les fonctions de Gemini sur smartphone ne sont pas encore disponibles, l'essentiel de l'expérience vocale est bien là pour simplifier vos journées.