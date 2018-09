iPhone Xr : le "moins cher" des nouveaux iPhone

Finition et écran

Vu de l'intérieur

Quid de la photo

« Le futur des iPhone pour bien plus de monde »

64 Go : 859 €

128 Go : 919 €

256 Go : 1 029 €

annonce donc l'qui s'avère être dans l'esprit du concept de l'iPhone 6s : un téléphone moins cher que le haut de gamme courant et bien plus coloré.S'en est fini des "petits" iPhone chez Apple, le 6s n'est plus au catalogue du fabricant et le Xr, iPhone le moins onéreux de la nouvelle gamme annoncée ce jour, est tout de même un 6,1 pouces.Celui-ci arrive en 6 couleurs justement et est revêtu d'aluminium de « qualité aérospatiale ».En outre ce dernier a obtenu l'indice de protection IP67 ce qui signifie qu'il est censé être résistant à l'eau et à la poussière. À noter que son grand frère le Xs est, quant à lui IP68 c'est-à-dire résistant à « une plongée » de 2m de profondeur.Côté écran, exit l'écran OLED. Il s'agira ici d'un écran LCD nommé par Apple le. D'une définition de 1792x828 pour un pitch de 326 pixels par pouce, celui-ci est arrondi dans les bordures de l'écran.À noter que celui-ci supporte le, techno qui permet de réveiller son téléphone en touchant l'écran, ainsi que les autres gestes déjà présents sur l'iPhone X.À l'intérieur de la coque colorée de l'iPhone Xr, on retrouve le tout nouveau processeur A12 Bionic conçu par Apple : 2 cœurs hautes performance, 4 cœurs a haute efficacité énergétique (comprenez « économiques »). La partie graphique est elle composée de 4 cœurs et est annoncée 50% plus performante que l'A11 qui la précède sur les iPhone X.En termes d'autonomie, le téléphone est annoncé avec 1h15 de plus que l'iPhone 8 plus... Le site officiel quant à lui donne une journée d'autonomie au nouveau smartphone d'Apple sans plus de précisions si ce n'est que « les équipes logicielles créent des algorithmes qui optimisent les performances et l'efficacité énergétique de la puce. »Contrairement à l'iPhone X ou au iPhone Xs et Xs Max, l'n'est équipé que d'un seul objectif (de 6 lentilles) photo principal. Il s'agit d'un 12 MP grand-angles doté de stabilisation optique et qui ouvre à f/1.8.De prime abord il est intéressant de remarquer à quel point l'objectif de l'appareil photo du Xr ressort du dos du téléphone.Côté photo Apple sort son épingle du jeu avec un capteur doté de pixels plus grands que sur iPhone X, mais surtout, comme sur les Xs et Xs Max, de traitements à gogo qu'il est capable de déployer grâce au A12. Au programme donc, HDR smart et mode portrait.C'est en ces termes que Phil Schiller à défini l'iPhone Xr qui démarre en effet à un prix défiant toute concurrence (si, si), un tout petit 859 €. À ce prix là, le choix de la couleur ne fera pas augmenter la note, mais la capacité oui :Vous pourrez vous le procurer l'iPhone Xr à partir du 26 octobre.