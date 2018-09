iPhone Xs et Xs Max : nouveau modèle XXL et fiche technique revue à la hausse

iPhone Xs Max : le même en plus grand

L'iPhone Xs, comme tous les iPhone « S », focalise l'essentiel des nouveautés à l'intérieur du smartphone. Les lignes restent celles de l'iPhone X, et l'écran OLED de 5,8 pouces est toujours traversé par une encoche dont la taille ne semble pas avoir bougé. Une version plus rapide de l'enclave sécurisée de l'iPhone Xs permet un déverrouillage plus rapide via FaceID, un des points noirs de l'iPhone X.A l'intérieur du terminal, la puce A12 Bionic est le premier SoC gravé en 7mm disponible sur le marché. 6 coeurs CPU et 4 coeurs graphiques proposent des améliorations de performances jusqu'à 50% par rapport à l'iPhone X. Un nouveau Neural Engine passe de 2 à 8 coeurs, capable de calculer 5 trillions d'opérations par seconde.L'écran offre une meilleure plage dynamique pour la HDR, avec un gain de 60% sur son prédécesseur. Une nouveauté extérieure fait toutefois son apparition : une nouvelle finition or qui manquait à l'iPhone X, sorti uniquement en version argent et gris sidéral. La protection contre l'eau et la poussière passe d'ailleurs à la norme IP 68.Côté son, les hauts parleurs délivrent un son stéréo plus large. Bien entendu, ils ne sont toujours pas en façade : l'un d'entre eux est le haut parleur au bas du smartphone.Les caractéristiques de l'appareil photo évoluent en douceur avec un nouveau capteur principal pour l'appareil grand angle, et un "téléobjectif" ouvrant à f/2.4. Les améliorations se situent surtout au niveau des traitements bénéficiant de l'intégration entre l'ISP et le Neural Engine de la puce A12 Bionic.On note l'ajout d'un mode HDR plus intelligent, permettant de réaliser des photos face au soleil, ou de varier l'ouverture après avoir réalisé une photo en mode portrait. Une fonctionnalité annoncée comme une première, mais qu'on trouvait, peut être dans une version moins performante, sur les derniers smartphones de Huawei.La « grosse » nouveauté se situe du côté de l'iPhone Xs Max qui voit Apple adopter la stratégie du Plus à sa gamme d'iPhone « nouvelle génération ». L'iPhone Xs Max est la déclinaison XXL du Xs. L'écran passe à 6,5 pouces, un record pour un terminal de la taille d'un iPhone 8 Plus dans ses dimensions.L'écran 6,5 pouces permet de retrouver l'affichage en mode paysage présent dans les iPhone Plus offrant un panneau latéral pour certaines applications, ou plus de contenu dans GarageBand ou iMovie.Et l'autonomie ? 30 minutes en plus sur l'iPhone Xs et 90 minutes supplémentaires sur l'iPhone Xs Max, par rapport à un iPhone X. Pas de chiffres comparés à un iPhone 8 Plus, dommage !Les iPhone Xs et Xs Max seront disponibles le 14 septembre en précommande, pour une sortie le 21 septembre. Les prix commencent à 1 159 euros pour l'iPhone Xs et 1 259 euros pour l'iPhone Xs Max. Les capacités de stockage sont inchangées pour le modèle de base, toujours en 64 Go. En revanche, de nouveaux modèles 512 Go viennent compléter la version 256 Go. Il faudra mettre le prix en revanche : l'iPhone Xs Max en version 512 Go monte tout de même jusqu'à 1 659 euros !