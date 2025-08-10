Si l'on veut accéder à du contenu pornographique en France, il faudra prouver sa majorité. Et ce, n'importe où, même sur X ! La plateforme a en effet souvent été critiquée à cause du fait qu'elle laisse du contenu pour adulte proliférer sur son réseau.

Alors pour éviter les sanctions françaises, le réseau social d'Elon Musk vient finalement de mettre en place un système de vérification de l'âge des utilisateurs. Comme d'autres solutions mises en place ailleurs, l'utilisateur a le choix entre transmettre un selfie qui sera analysé par l'IA, ou bien une pièce d'identité.