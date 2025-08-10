Ça avait été annoncé. X met en place un système pour vérifier le fait que ses utilisateurs soient bien majeurs.
Ces derniers mois, la France s'est petit à petit mise à vérifier l'âge des personnes voulant accéder aux sites pornographiques. Résultat, les plateformes du groupe Aylo (comme Pornhub) ont tout bonnement décidé de quitter le pays, quand d'autres viennent de se voir administrer un dernier rappel à l'ordre. Mais certains acteurs se mettent en conformité, comme le réseau social X.com, où l'on peut retrouver du contenu pornographique.
La vérification de l'âge arrive sur X
Si l'on veut accéder à du contenu pornographique en France, il faudra prouver sa majorité. Et ce, n'importe où, même sur X ! La plateforme a en effet souvent été critiquée à cause du fait qu'elle laisse du contenu pour adulte proliférer sur son réseau.
Alors pour éviter les sanctions françaises, le réseau social d'Elon Musk vient finalement de mettre en place un système de vérification de l'âge des utilisateurs. Comme d'autres solutions mises en place ailleurs, l'utilisateur a le choix entre transmettre un selfie qui sera analysé par l'IA, ou bien une pièce d'identité.
Cette vérification n'est obligatoire que pour voir certains contenus
Il faut le noter, cette nouvelle obligation imposée par la plateforme n'est pas une contrainte mise sur l'ensemble des utilisateurs. Il sera toujours possible de disposer d'un compte et de naviguer sur la plateforme avec un compte dont l'âge n'aura pas été vérifié.
Seulement, certains contenus (les contenus pour adultes semble-t-il, même s'il faudra attendre les précisions avec le temps) ne pourront plus être affichés pour ces comptes non vérifiés. Reste maintenant à savoir si la vérification d'âge s'arrêtera à ce seuil, ou si le système mis en place sera mobilisé ensuite par les autorités pour empêcher les moins de 15 ans de naviguer sur X. Car, pour rappel, c'est un projet annoncé par Emmanuel Macron, et qui est soutenu par l'Union européenne.
