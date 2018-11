Huawei Mate 20 : encoche microscopique, triple appareil photo et processeur en 7nm

Un des rendus réalisés par xda-developpers du Huawei Mate 20 montrant l'encoche du smartphone

Premier smartphone au monde disposant d'une puce en 7nm

Alors que le P20 Pro se positionne encore comme l'un des meilleurs appareils de l'année,veut faire encore mieux avec son futur XDA a été en mesure d'approcher la bête , et de réaliser des rendus basés sur des photographies officielles. En résulte une phablette de 6,3 pouces dotée de trois appareils photo dorsaux et d'une encoche microscopique.En termes techniques, le Mate 20 s'annonce comme une petite bombe en puissance.Équipé du SoCmis au point par HiSilicon. Il s'agit de la première puce au monde à être gravée en. Et comme chacun sait, plus c'est petit, mieux c'est (non ?).Reste que, pour l'heure, peu d'informations fiables sont disponibles quant à la puissance effective de ce processeur. Certains benchmarks parlent de 4 coeurs Cortex-A77 cadencés à 2,8 GHz, accompagnés de 4 coeurs en Cortex-A55 dédiés aux tâches moins énergivores.Du reste, le Mate 20 embarquera 6Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une batterie de 4200 mAh.L'appareil disposera bien d'une prise jack sur sa tranche haute, et d'un port USB-C sur celle d'en bas. Enfin, malgré son grand écran de 6,3 pouces, et son aspect full screen, la résolution de l'appareil semble n'être que de 2244 par 1080 pixels. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S9 dispose de 2960 pixels en hauteur sur 1440 pixels en largeur, pour un écran de 5,8 pouces.Aucune information n'est pour le moment disponible quant aux spécificités techniques des appareils photo intégrés au Mate 20, mais davantage d'informations devraient arriver d'ici la fin du mois. En effet Huawei sera présent à l'IFA, et parlera notamment longuement du Kirin 980.