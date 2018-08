Tablettes : malgré un marché en berne, Apple et Huawei progressent

Huawei rit, Samsung pleure

Après les résultats des ventes de smartphones publiés il y a quelques jours, qui ont pu voir l'éclosion de Huawei au profit d'Apple et l'implosion de Samsung dans un marché globalement en baisse, le cabinet IDC a rendu publics ceux des tablettes tactiles. Et ils sont plutôt alarmants puisque le marché mondial a très fortement reculé de 13,5 % au deuxième trimestre 2018, par rapport au second trimestre 2017. Seules 33 millions de machines ont été vendues de par le monde sur la période, et les fabricants ne sont pas vraiment à la fête, exception faite pour Apple et surtout Huawei qui, à l'instar du marché des mobiles, fait pleurer tous ses concurrents.Les tablettes avec clavier détachable sont aussi en souffrance, la faute à des produits commercialisés il y a plus d'un an et qui ne connaissent pas depuis de véritables mises à jour. Une analyste de chez IDC note d'ailleurs que « la première génération de Windows 10 sur Snapdragon détachable n'a pas impressionné, car les performances médiocres et le nombre limité de programmes et d'applications disponibles ont empêché les premiers produits de la catégorie de réussir sur le marché de masse. » L'arrivée prochaine du processeur 850 conçu par Qualcomm -à la baise pour les PC connectés- devrait relancer la gamme.Apple demeure le leader du marché mondial des tablettes. La marque à la pomme profite notamment du lancement de son dernier iPad au premier trimestre et des améliorations de son système d'exploitation pour assister à une croissance de 0,9 % sur un an. Apple concentre 34,9 % de parts de marché au deuxième trimestre 2018, avec 11,5 millions de tablettes vendues.Samsung voit sa deuxième place menacée par Huawei. Avec 5 millions de tablettes écoulées et 15,1 % de parts de marché, le géant sud-coréen déprime et recule de 16,1 % par rapport à l'année dernière. Les produits proposés par la marque subissent les conséquences de leur vieillissement. Et il n'est pas sûr que la grosse mise à jour de la Galaxy Tab S-series annoncée au début du mois puisse inverser la tendance.À l'instar du marché des smartphones, nous le disions, Huawei continue de sourire. On n'arrête plus le fabricant chinois, qui a expédié 3,4 millions de tablettes au cours du dernier trimestre, voyant ses parts de marché progresser de 7,7 % sur un an pour s'établir à 10,3 %, devenant ainsi le troisième constructeur mondial. Huawei reste maître dans la région Asie / Pacifique et au Japon.Lenovo-Fujitsu (-10,9 % sur un an, 6,0 % de PDM, 2 millions de machines expédiées) et Amazon (-33,5 % par rapport à l'année dernière, 4,9 % de parts de marché, 1,6 million de tablettes vendues), la firme de Jeff Bezos se destinant à d'autres marchés, ont été dans le dur au second trimestre.