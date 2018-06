Le début de la fin pour les tablettes sous Android ?

Les tablettes Android, c'est terminé ? Non !

Oops we had a bug when we updated the site. It's back up now. Sorry for the confusion! https://t.co/5mI3L3Gzif — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 3 juin 2018

Chrome OS, le nouvel ami des tablettes ?

Modifié le 04/06/2018 à 10h23

Une disparition d'une courte durée, puisque la section des tablettes tactiles a réapparue peu de temps après. Cependant, la raison de cette absence provisoire ne serait aucunement en rapport avec une quelconque volonté d'en finir avec les tablettes tactiles.Depuis le samedi 2 juin, Android fait beaucoup parler de lui et de ses tablettes. Sur le site d'Android, la section tablette avait disparu, ce qui a fait réagir bon nombre de personnes. Beaucoup spéculaient sur l'avenir des tablettes de la firme. Mais finalement, la section a fait son retour et d'après le grand patron d'Android, Hiroshi Lockheimer, la disparition soudaine de la section serait due à un bug lors de la mise à jour du site.Les tablettes sont finalement revenues sur le site d'Android, mais avec moins de modèles disponibles. Sur la page du site, on peut voir qu'il y en a seulement deux : la Samsung Galaxy Tab S2 8.0 et la Sony Xperia Z4 Tablet. Les deux ne fonctionnant toujours pas avec le dernier OS sorti, Android Oreo, mais avec Android Marshmallow.Certes, la section des tablettes tactiles est revenue sur le site d'Android quelque peu amoindrie et le Big Boss d'Android affirme qu'il n'y a pas à s'inquiéter de l'avenir des tablettes. Mais peut-on vraiment y croire à 100 % ? Cette année, très peu d'annonces ont été publiées concernant les tablettes sous Android, et c'est surtout le nouveau système d'exploitation de Google, Chrome OS qui a été mis sur le devant de la scène. Comme avec la tablette d'Acer annoncée au mois de mars dernier.Un autre indice laisse penser que c'est le début de la fin pour les tablettes fonctionnant sous le système d'exploitation de Google : qu'Android P ne semble compatible avec aucune des tablettes se trouvant sur le marché actuel. Il faudra patienter sans doute jusqu'à octobre prochain pour avoir plus de révélations sur le futur des tablettes. En attendant, on ne peut que spéculer sur leur avenir.