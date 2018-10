Xiaomi : le Pocophone F1 aura finalement droit aux contenus vidéo HD

Une mise à jour corrigera le problème

On a rarement vu un téléphone aussi bien pourvu pour 300€. Pourtant, le, conçu par la filiale Poco appartenant à Xiaomi, n'est pas dépourvu de défauts. Le constructeur a notamment dû faire l'impasse sur la certification, permettant entre autres la lecture de contenus HD depuis les services tels que Netflix, Amazon Prime ou OCS.Relayée par nos confrères de FrAndroid, l'annonce de Xiaomi soulève quelques interrogations.En effet, le message affirme que la certification Widevine L1 pourra être déployée sur les Pocophone F1 via une mise à jour ultérieure ; après qu'uneait confirmé la viabilité du processus.Car comme le pointe FrAndroid, le fait d'accorder de tels privilèges via une mise à jour OTA créerait un précédent. Jusqu'à présent, les mobiles confrontés à un problème similaire n'avaient pu bénéficier d'un correctif qu'en repassant par la case usine -- la certification devant alors s'appliquer matériellement.Mais selon le message officiel publié sur les forums MIUI, Xiaomi travaille en. Il est donc vraisemblable que ceux-ci aient levé quelques barrières qui empêchaient jusqu'à présent les constructeurs d'opérer une certificationde la sortie d'un téléphone sur le marché.